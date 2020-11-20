В Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в преступлении задержали.
Об этом сообщает «ТАСС».
Вечером 17 ноября 53-летний мужчина возвращался домой на маршрутке, где у него возник конфликт с двумя пассажирами, сказали в Министерстве внутренних дел РФ.
По данным следствия, пассажир сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть защитные маски, которые обязательно нужно носить в общественном транспорте города. Конфликт продолжился на улице.
Пассажира, сделавшего замечание, убили ножом в спину, отмечают следователи. Подозреваемого в нападении уже задержали. В МВД уверяют, что задержанного уже судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в преступлении задержали.
Об этом сообщает «ТАСС».
Вечером 17 ноября 53-летний мужчина возвращался домой на маршрутке, где у него возник конфликт с двумя пассажирами, сказали в Министерстве внутренних дел РФ.
По данным следствия, пассажир сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть защитные маски, которые обязательно нужно носить в общественном транспорте города. Конфликт продолжился на улице.
Пассажира, сделавшего замечание, убили ножом в спину, отмечают следователи. Подозреваемого в нападении уже задержали. В МВД уверяют, что задержанного уже судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов