Об этом сообщает «ТАСС».

Вечером 17 ноября 53-летний мужчина возвращался домой на маршрутке, где у него возник конфликт с двумя пассажирами, сказали в Министерстве внутренних дел РФ.

По данным следствия, пассажир сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть защитные маски, которые обязательно нужно носить в общественном транспорте города. Конфликт продолжился на улице.

Пассажира, сделавшего замечание, убили ножом в спину, отмечают следователи. Подозреваемого в нападении уже задержали. В МВД уверяют, что задержанного уже судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.