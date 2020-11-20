Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники. Его подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября. Правоохранители подозревают, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к немедленной смерти.
В результате действий врача умерли двое мужчин 47 и 50 лет. Они умерли 13 и 17 ноября. Пациенты проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения препаратов «в очень критическом состоянии».
Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить «страдания пациента и его родных».
Отмечается, что 44-летний врач работал в учреждении с февраля 2020 года. В университетской клинике заявили, что пациенты находились «на последней стадии смерти». Медика отстранили от работы.
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Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники. Его подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября. Правоохранители подозревают, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к немедленной смерти.
В результате действий врача умерли двое мужчин 47 и 50 лет. Они умерли 13 и 17 ноября. Пациенты проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения препаратов «в очень критическом состоянии».
Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить «страдания пациента и его родных».
Отмечается, что 44-летний врач работал в учреждении с февраля 2020 года. В университетской клинике заявили, что пациенты находились «на последней стадии смерти». Медика отстранили от работы.
Ранее сообщалось, что в кабинете гинеколога под Одессой пациенток тайно снимали на камеру и продавали видео порносайтам.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов