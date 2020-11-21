Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. На место выехали бригады скорой помощи.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Предварительно, речь идет о взрыве при заправке.
— Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые, — отметил Андрей Садовой.
Львовская больница скорой помощи и восьмая больница готовы принять пациентов.
— Не думал, что новый «ковидний» корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро, — написал Андрей Садовой.
Львовский областной госпиталь ветеранов - одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19, сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.
В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.
Напомним, в румынском городе Пятра-Нямц случился пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом. Погибли, по меньшей мере, 10 человек.
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Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. На место выехали бригады скорой помощи.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Предварительно, речь идет о взрыве при заправке.
— Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые, — отметил Андрей Садовой.
Львовская больница скорой помощи и восьмая больница готовы принять пациентов.
— Не думал, что новый «ковидний» корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро, — написал Андрей Садовой.
Львовский областной госпиталь ветеранов - одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19, сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.
В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.
Напомним, в румынском городе Пятра-Нямц случился пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом. Погибли, по меньшей мере, 10 человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов