Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. На место выехали бригады скорой помощи.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Предварительно, речь идет о взрыве при заправке.

— Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые, — отметил Андрей Садовой.

Львовская больница скорой помощи и восьмая больница готовы принять пациентов.

— Не думал, что новый «ковидний» корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро, — написал Андрей Садовой.

Львовский областной госпиталь ветеранов - одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19, сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.

В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.

Напомним, в румынском городе Пятра-Нямц случился пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом. Погибли, по меньшей мере, 10 человек.