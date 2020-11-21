Семь человек умерли после того, как выпили антисептик в российской Якутии. Всего отравились девять человек.
Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Следственный комитет России по Якутии завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), когда число умерших достигло четырех.
По данным Роспотребнадзора, 18 ноября компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его.
Остаток средства позже был направлен на экспертизу, которая установила содержание 69% метанола.
Отравление произошло в селе Томтор Таттинского района РФ. Управление Роспотребнадзора во время проверок обнаружило реализацию этого антисептика в двух районах республики, продукция объемом более 200 литров снята с реализации.
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Семь человек умерли после того, как выпили антисептик в российской Якутии. Всего отравились девять человек.
Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Следственный комитет России по Якутии завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), когда число умерших достигло четырех.
По данным Роспотребнадзора, 18 ноября компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его.
Остаток средства позже был направлен на экспертизу, которая установила содержание 69% метанола.
Отравление произошло в селе Томтор Таттинского района РФ. Управление Роспотребнадзора во время проверок обнаружило реализацию этого антисептика в двух районах республики, продукция объемом более 200 литров снята с реализации.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов