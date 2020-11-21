В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за время пандемии в Украине коронавирусное заболевание подтвердили у 612 665 человек. Из них 282 313 человек выздоровели, а 10 813 ㅡ умерли от осложнений.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской области (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
В больницы попал 1 761 человек, а лаборатории провели 71 949 тестирований: 45 508 методом ПЦР и 26 441 ИФА-тест. С начала эпидемии осуществили 4 154 333 ПЦР-тестирования.
Напомним, экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.
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В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за время пандемии в Украине коронавирусное заболевание подтвердили у 612 665 человек. Из них 282 313 человек выздоровели, а 10 813 ㅡ умерли от осложнений.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской области (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
В больницы попал 1 761 человек, а лаборатории провели 71 949 тестирований: 45 508 методом ПЦР и 26 441 ИФА-тест. С начала эпидемии осуществили 4 154 333 ПЦР-тестирования.
Напомним, экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов