Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусное заболевание подтвердили у 612 665 человек. Из них 282 313 человек выздоровели, а 10 813 ㅡ умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской области (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

В больницы попал 1 761 человек, а лаборатории провели 71 949 тестирований: 45 508 методом и 26 441 -тест. С начала эпидемии осуществили 4 154 333 ПЦР-тестирования.

Напомним, экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.