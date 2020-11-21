За прошедшие сутки, 20 ноября, боевики семь раз нарушили «режим тишины» на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

— За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По данным штаба операции, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки — стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.