Украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.

Об этом заявил советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш», пишет hromadske.

Арестович также рассказал, что, по его данным, сейчас идет «практическая работа» по подготовке встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

Украинская делегация в ТКГ на заседании 11 ноября призвала до конца этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.

Напомним, что последний обмен пленных на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан.

Также 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен пленных. Тогда в Украину вернулись 11 политзаключенных Кремля, включая Олега Сенцова, а также 22 украинских моряка и 2 офицера Службы безопасности.