В Украину в рамках обмена пленными вернулись 20 украинцев - 9 из ОРДО и 11 из ОРЛО.

Об этом сообщают в Офисе президента.

Освобожденые граждане, которых содержали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) Алакоз Александр (гражданский), Гриненко Николай (военный), Илюхин Николай (гражданский), Карась Владимир (милиционер), Костев Евгений (гражданский), Помеляйко Александр (гражданский), Садовский Александр (гражданский), Сирык Вадим (гражданский), Шайдов Виктор (военный).

Освобожденые граждане, которые были в плен на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО) Желдак Виталий (гражданский), Можаев Валентин, Мироныч Сергей, Полозов Николай (гражданский), Попова Алевтина (гражданская), Русинов Сергей (гражданский), Сливка Иван (гражданский), Сливка Александр (гражданский), Табачный Александр (гражданский), Штиль Александр (гражданский), Яковенко Александр (гражданский).

Руководитель Офиса Президента Андре Ермак отметил, что Украине удалось выстроить эффективную переговорную позицию благодаря которой состоялся очередной этап обмена пленными.

— Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться за жизнь каждого гражданина Украины. Программа освобождения «всех на всех» работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся коррективы. Все это - ради украинцев, которых должны извлечь из плена, - отметил Руководитель Офиса Президента.

Напомним, сегодня, 16 апреля, начался обмен пленными между Украиной и ДНР, домой возвращают 19 украинцев.