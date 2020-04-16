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Сегодня, 16 апреля, начался обмен пленными между Украиной и ДНР, домой возвращают 19 украинцев.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
Отмечается, что учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, по возвращению освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.
Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».
Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан.
Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.
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Сегодня, 16 апреля, начался обмен пленными между Украиной и ДНР, домой возвращают 19 украинцев.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
Отмечается, что учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, по возвращению освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.
Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».
Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан.
Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.