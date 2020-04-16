Сегодня, 16 апреля, начался обмен пленными между Украиной и ДНР, домой возвращают 19 украинцев.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Отмечается, что учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, по возвращению освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».

Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан.

Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.