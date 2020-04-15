Об этом в эфире hromadske сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Украинцы, которые прибудут на подконтрольную территорию, будут проходить обязательную минимум двухнедельную обсервацию, конечно пройдут медицинский осмотр. Врачи уже готовы, они проведут тестирование и обзор будет касаться на только подозрения на коронавирус, а вообще состояния здоровья», — пояснил он.

Места, где освобожденные из плена будут проходить обсервацию, уже подготовлены, они расположены «на территории области, граничащей с линией столкновения», то есть — в Луганской или Донецкой области.

«Не будет необходимости везти их в Киев, делать длинную сложную дорогу, у них будет короткий путь, но в удобных условиях», — добавил министр.

Резников отметил, что его заместитель уже на месте и ознакомился с местами обсервации, претензий у него нет.

«Они получат и одежду, и питание, и также средства связи, чтобы могли общаться со своими родственниками, которые уже ждут их. Но придется набраться терпения — две недели пройти эту необходимую обсервацию», — подчеркнул он.

Глава МинТОТ уточнил, что видеться родные с освобожденными не смогут, но будет возможность общаться с помощью видеосвязи.

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен пленными состоится не позднее Пасхи. Напомним, 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами: из плена боевиков удалось освободить 76 украинцев.