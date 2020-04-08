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В среду, 8 апреля, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе провела переговоры в формате видеоконференции.
Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба президента Украины.
— В ходе видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи, —говорится в сообщении.
Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.
— Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках, — подчеркивают в Офисе президента.
В ходе видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.
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В среду, 8 апреля, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе провела переговоры в формате видеоконференции.
Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба президента Украины.
— В ходе видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи, —говорится в сообщении.
Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.
— Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках, — подчеркивают в Офисе президента.
В ходе видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь