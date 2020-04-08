В среду, 8 апреля, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе провела переговоры в формате видеоконференции.

Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба президента Украины.

— В ходе видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи, —говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.

— Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках, — подчеркивают в Офисе президента.

В ходе видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.