По состоянию на 10:00 21 ноября в Николаевской области зарегистрировано 294 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский штаб ликвидации последствий черезвычайных ситуаций.

Количество заболевших по месту жительства:

г. Николаев - 247;

г. Первомайск - 4;

г. Южноукраинск - 2;

г. Вознесенск - 4;

г. Очаков - 4;

Арбузинский район - 1;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 0;

Братский район - 7;

Березнеговатский район - 0;

Веселиновский район - 0;

Витовский район - 8;

Вознесенский район - 3;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 0;

Казанковский район - 0;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 4;

Новобугский район - 1;

Новоодесский район - 7;

Очаковский район - 2;

Первомайский район - 0;

Снигиревский район - 0.

Заболевание COVID-19 установлен в 675 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 121, всего выздоровели — 4686. Умерло всего от последствий COVID-19 — 271, за сутки — 7.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.