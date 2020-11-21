По состоянию на 10:00 21 ноября в Николаевской области зарегистрировано 294 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский штаб ликвидации последствий черезвычайных ситуаций.
Количество заболевших по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 675 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 121, всего выздоровели — 4686. Умерло всего от последствий COVID-19 — 271, за сутки — 7.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 21 ноября в Николаевской области зарегистрировано 294 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский штаб ликвидации последствий черезвычайных ситуаций.
Количество заболевших по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 675 (+6) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 121, всего выздоровели — 4686. Умерло всего от последствий COVID-19 — 271, за сутки — 7.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов