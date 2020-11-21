В пятницу, 20 ноября, киберполиция Николаевской области разоблачили группу онлайн-мошенников из Первомайска, которые обманули граждан более чем на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.

Злоумышленники на интернет-площадках размещали объявления о продаже товаров по заниженным ценам, которых не было в наличии. В результате таких действий они завладевали средствами доверчивых граждан из разных регионов Украины, которые те присылали мошенникам в качестве предварительной и полной оплаты заказов.

Следствием установлено, что участники преступной группы совершали противоправные действия с начала года. Для поиска пострадавших и обмана создавали фейковые аккаунты на онлайн-платформе коммерческих объявлений. С целью конспирации использовали банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

Также установлено, что жертвами мошенников стали не менее 50 граждан. Общая сумма нанесенного гражданам ущерба достигает 500 тысяч гривен. Принимаются меры по установлению других потерпевших. Правоохранители по силовой поддержки роты полиции особого назначения провели ряд обысков по местам проживания аферистов.

В результате следственных действий полицейские изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, на которых установлено наличие учетных записей, подтверждающих факты совершения мошенничеств, а также банковские карточки, сим-карты злоумышленников и другие вещественные доказательства.

— Решается вопрос о сообщение лицам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание до лишения свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается, — говорится в сообщении.

Напомним, киберполиция разоблачила мужчин, незаконно подключавшим жителям Николаевщины трансляцию платных каналов.