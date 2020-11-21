Об этом сообщили на сайте «Европейской Солидарности».

В заявлении партии говорится, что Андрея Жидачека, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Николая Пущака, депутата Солонковского сельского совета, исключают «за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность"».

Представители львовской областной организации партии обратились с требованием уволить двух депутатов Солонковской ОТГ.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что двое новоизбранных депутатов городского совета на внедорожнике Mercedes пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки. Геращенко сообщил, что полиция привлекла их к ответственности и оштрафовала.

Местное издание Zaxid.net сообщило, что в машине были депутаты от «Европейской Солидарности» Николай Пущак и Андрей Жидачек. Последний снимает квартиру в этой многоэтажке.

Жидачек уже связался с жителями и признал свою вину. Он пообещал восстановить уничтоженную лестницу, а также приобрести пять огнетушителей или камеры наблюдения в качестве моральной компенсации за ущерб, поэтому жители в полицию заявлений не писали. Однако Николай Пущак отрицает свою причастность к ночному инциденту в Пустомытах.