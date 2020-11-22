Пассажирский паром Viking Grace, следовавший из Стокгольма в Турку, сел на мель недалеко от порта Мариехамн на Аландских островах.
Об этом сообщает Iltalehti.
Инцидент произошел во время сильного шторма в субботу во второй половине дня.
На борту парома находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. По словам начальника пресс-службы Viking Line, жизнь пассажиров не подвергалась непосредственной опасности.
Обследование судна показало, что на нем нет пробоин, ситуация стабильная. Владелец судна решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели.
В ночь с субботы на воскресенье лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариехамн.
По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время еще находились на борту, и их эвакуация началась утром.
В сентябре второй пассажирский паром судоходной компании Viking Line, Viking Amorella сел на мель у Аландских островов.
Напомним, что у побережья островного государства Маврикий в Индийском океане раскололся танкер, который недавно сел на мель. Большую часть нефти с судна откачали, но на борту осталось около 90 тонн топлива.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Пассажирский паром Viking Grace, следовавший из Стокгольма в Турку, сел на мель недалеко от порта Мариехамн на Аландских островах.
Об этом сообщает Iltalehti.
Инцидент произошел во время сильного шторма в субботу во второй половине дня.
На борту парома находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. По словам начальника пресс-службы Viking Line, жизнь пассажиров не подвергалась непосредственной опасности.
Обследование судна показало, что на нем нет пробоин, ситуация стабильная. Владелец судна решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели.
В ночь с субботы на воскресенье лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариехамн.
По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время еще находились на борту, и их эвакуация началась утром.
В сентябре второй пассажирский паром судоходной компании Viking Line, Viking Amorella сел на мель у Аландских островов.
Напомним, что у побережья островного государства Маврикий в Индийском океане раскололся танкер, который недавно сел на мель. Большую часть нефти с судна откачали, но на борту осталось около 90 тонн топлива.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов