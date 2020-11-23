Тысячи хасидов тайно собрались в помещении синагоги в Нью-Йорке для празднования свадьбы в семье раввина. На событие, несмотря на пандемию коронавируса, собралось более 7 тысяч человек.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Событие произошло две недели назад в Бруклине. Это была свадьба внука великого раввина Аарона Тейтелбаума.

Большое скопление людей стало известно из видео, которое попало в СМИ. На нем можно увидеть тысячи хасидов. При этом, никто не был в маске и не придерживался правил социального дистанционирования.

Зал синагоги рассчитан на 7 тысяч человек, однако в помещении было больше, поскольку все гости стояли тесно.

Как пишет New York Post, власти Нью-Йорка в октябре официально запретили проведение этой свадьбы.

Ранее сообщалось, что в США ряд штатов рассматривают возможность усилить карантинные ограничения. Это связано с увеличением числа новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. В частности, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго планировали ввести новые ограничения, в том числе ограничения на социальные сборы и ограниченные часы работы ресторанов и баров.