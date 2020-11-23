Тысячи хасидов тайно собрались в помещении синагоги в Нью-Йорке для празднования свадьбы в семье раввина. На событие, несмотря на пандемию коронавируса, собралось более 7 тысяч человек.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Событие произошло две недели назад в Бруклине. Это была свадьба внука великого раввина Аарона Тейтелбаума.
Большое скопление людей стало известно из видео, которое попало в СМИ. На нем можно увидеть тысячи хасидов. При этом, никто не был в маске и не придерживался правил социального дистанционирования.
Зал синагоги рассчитан на 7 тысяч человек, однако в помещении было больше, поскольку все гости стояли тесно.
Как пишет New York Post, власти Нью-Йорка в октябре официально запретили проведение этой свадьбы.
Ранее сообщалось, что в США ряд штатов рассматривают возможность усилить карантинные ограничения. Это связано с увеличением числа новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. В частности, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго планировали ввести новые ограничения, в том числе ограничения на социальные сборы и ограниченные часы работы ресторанов и баров.
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Тысячи хасидов тайно собрались в помещении синагоги в Нью-Йорке для празднования свадьбы в семье раввина. На событие, несмотря на пандемию коронавируса, собралось более 7 тысяч человек.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Событие произошло две недели назад в Бруклине. Это была свадьба внука великого раввина Аарона Тейтелбаума.
Большое скопление людей стало известно из видео, которое попало в СМИ. На нем можно увидеть тысячи хасидов. При этом, никто не был в маске и не придерживался правил социального дистанционирования.
Зал синагоги рассчитан на 7 тысяч человек, однако в помещении было больше, поскольку все гости стояли тесно.
Как пишет New York Post, власти Нью-Йорка в октябре официально запретили проведение этой свадьбы.
Ранее сообщалось, что в США ряд штатов рассматривают возможность усилить карантинные ограничения. Это связано с увеличением числа новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. В частности, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго планировали ввести новые ограничения, в том числе ограничения на социальные сборы и ограниченные часы работы ресторанов и баров.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов