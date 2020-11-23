В Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки были госпитализированы 1165 человек и осуществлено 28 тысяч 374 тестирований, в частности 25 тысяч 253 методом ПЦР и 3 тысячи 121 методом ИФА.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 635 тысяч 689 человек. Из них 291 тысяча 60 человек выздоровели, а 11 тысяч 75 пациентов умер от осложнений.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1212), а также в Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.