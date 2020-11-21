Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами, — написал премьер.
При этом Шмыгаль подчеркнул, что конкретной даты введения локдауна в Украине сейчас нет.
Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами, — написал премьер.
При этом Шмыгаль подчеркнул, что конкретной даты введения локдауна в Украине сейчас нет.
Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов