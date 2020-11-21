Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами, — написал премьер.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что конкретной даты введения локдауна в Украине сейчас нет.

Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.