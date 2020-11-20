Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.
Об этом он заявил в видеообращении после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, пишет LB.ua.
— Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это — определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря, - сказал Руслан Марцинкив.
Он отметил, что введение локдауна станет «катастрофой для экономики, особенно — для малого и среднего бизнеса».
— Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права, - добавил Руслан Марцинкив.
Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.
В тот же день в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».
Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич, который обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».
Однако Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.
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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.
Об этом он заявил в видеообращении после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, пишет LB.ua.
— Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это — определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря, - сказал Руслан Марцинкив.
Он отметил, что введение локдауна станет «катастрофой для экономики, особенно — для малого и среднего бизнеса».
— Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права, - добавил Руслан Марцинкив.
Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.
В тот же день в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».
Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич, который обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».
Однако Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов