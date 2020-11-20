Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.

Об этом он заявил в видеообращении после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, пишет LB.ua.

— Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это — определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря, - сказал Руслан Марцинкив.

Он отметил, что введение локдауна станет «катастрофой для экономики, особенно — для малого и среднего бизнеса».

— Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права, - добавил Руслан Марцинкив.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

В тот же день в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич, который обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.