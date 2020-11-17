Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.

За соответствующее решение на заседании парламента 17 ноября проголосовали 149 депутатов (при необходимых 226), сообщает Новое время.

Постановление № 4381 предусматривало, что в течение трех дней после вступления его в силу Кабмин должен был пересмотреть и смягчить ограничения, введенные в рамках карантина выходного дня.

В пояснительной записке к документу указывалось, что это необходимо сделать «с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере».

Инициаторы постановления предлагали, чтобы правительство пересмотрело запреты на:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе и т. д.);

рестораны, кафе и т. д.); прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Постановление № 4381 внесла накануне группа народных депутатов от разных фракций (среди них Елена Кондратюк от Батькивщины, Ярослав Железняк от Голоса, Александр Корниенко и Давид Арахамия от Слуги народа, Ирина Геращенко от Европейской солидарности, Юрий Бойко от ОПЗЖ).

Перед тем, как голосовать за документ, депутаты заслушали в парламенте объяснения премьер-министра Дениса Шмыгаля о введении карантина выходного дня и борьбе правительства со вспышкой COVID-19 в Украине.

Он заявил, что ограничения выходного дня ввели, чтобы зафиксировать заболеваемость на цифрах«не более чем 12−15 тыс. случаев в день».

— Если же этого не произойдет, мы, конечно, начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям. Мы будем вынуждены это делать, — добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока полный локдаун в стране не будут вводить, ведь сейчас есть альтернатива — «карантин выходного дня».