Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока полный локдаун в стране не будут вводить, ведь сейчас есть альтернатива — «карантин выходного дня».

Об этом он заявил во время выступления в Раде.

По словам премьера, зимой украинский ждут «сложные времена». В то же время он подчеркивает, что в 3 квартале 2020 по сравнению со вторым экономика выросла на 8,5%.

— Это позитивный сигнал и сценарий восстановления, поэтому мы говорим, что решение о полном локдаун не будет введен до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Но над этой альтернативой надо работать вместе и достичь хотя бы плато и остановки роста эпидемии, — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что правительство намерено вводить большинство мероприятий, которые определил своим постановлением о карантине, в планах действий и сценариях развития экономического восстановления Украины, а также борьбы с эпидемией.

— Основная задача карантина выходного дня — зафиксировать заболеваемость на уровне 12 тысяч. Если этого не будет, то мы будем вынуждены пойти на более жесткие меры. Это только 6 дней в ноябре, которые могут дать Украине шанс, — считает Денис Шмыгаль.

Напомним, у молодых людей все чаще наблюдаются осложнения случаев заболевания коронавирус.