У молодых людей все чаще наблюдаются осложнения случаев заболевания коронавирус.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
— С ростом заболеваемости мы видим уже осложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание, — сказал Максим Степанов.
Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения «карантина выходного дня» за неделю до его введения.
Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.
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У молодых людей все чаще наблюдаются осложнения случаев заболевания коронавирус.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
— С ростом заболеваемости мы видим уже осложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание, — сказал Максим Степанов.
Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения «карантина выходного дня» за неделю до его введения.
Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов