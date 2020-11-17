У молодых людей все чаще наблюдаются осложнения случаев заболевания коронавирус.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

— С ростом заболеваемости мы видим уже осложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание, — сказал Максим Степанов.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения «карантина выходного дня» за неделю до его введения.

Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.