Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

По словам министра, целью введенного карантина является остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тысячах новых больных ежедневно.

– Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационным периодом, - пояснил он.

Степанов также отреагировал на прогноз НАН Украины по уровню заболеваемости до конца ноября. Он пояснил, что ученые, делая прогноз, отталкивались от сегодняшней динамики.

– Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они (НАН - прим.) делали исходя из динамики, которая у нас сегодня, - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили к 9 тысяч 832 человек. Также известно, что вчера 2 тысячи 753 пациента выздоровели, и 94 — умерли от осложнений.