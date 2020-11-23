В Первомайске рыбинспектор во время патрулирования поймал на горячем нарушителей, вывозивших на берег реки мусор, задержал их и заставил убирать.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

К процессу подключились также правоохранители и экологи. Рыбинспектор Григорий Волошин во время обхода территории заметил кучу мусора, начал разбираться и увидел товарные чеки, которые и вывели на след нарушителя. Им оказался местный магазин.

— Вызвал полицию, вызвал экологическую службу, поскольку в мусоре были выявлены чеки. Приехали, составили административный протокол, — рассказал он.

Нарушителей заставили убрать мусор, теперь они также будут нести ответственность по закону.

Напомним, недавно в микрорайоне Терновка в Центральном районе Николаева произошел пожар на территории стихийной свалки мусора.