В Первомайске рыбинспектор во время патрулирования поймал на горячем нарушителей, вывозивших на берег реки мусор, задержал их и заставил убирать.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
К процессу подключились также правоохранители и экологи. Рыбинспектор Григорий Волошин во время обхода территории заметил кучу мусора, начал разбираться и увидел товарные чеки, которые и вывели на след нарушителя. Им оказался местный магазин.
— Вызвал полицию, вызвал экологическую службу, поскольку в мусоре были выявлены чеки. Приехали, составили административный протокол, — рассказал он.
Нарушителей заставили убрать мусор, теперь они также будут нести ответственность по закону.
Напомним, недавно в микрорайоне Терновка в Центральном районе Николаева произошел пожар на территории стихийной свалки мусора.
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В Первомайске рыбинспектор во время патрулирования поймал на горячем нарушителей, вывозивших на берег реки мусор, задержал их и заставил убирать.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
К процессу подключились также правоохранители и экологи. Рыбинспектор Григорий Волошин во время обхода территории заметил кучу мусора, начал разбираться и увидел товарные чеки, которые и вывели на след нарушителя. Им оказался местный магазин.
— Вызвал полицию, вызвал экологическую службу, поскольку в мусоре были выявлены чеки. Приехали, составили административный протокол, — рассказал он.
Нарушителей заставили убрать мусор, теперь они также будут нести ответственность по закону.
Напомним, недавно в микрорайоне Терновка в Центральном районе Николаева произошел пожар на территории стихийной свалки мусора.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов