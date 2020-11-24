В Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки были госпитализированы 1403 человека и осуществлено 61 тысяча 567 тестирований, в частности 35 тысяч 425 методом ПЦР и 26 тысяч 142 методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели 647 тысяч 976 человек. Из них 299 тысяч 358 человек выздоровели, а 11 тысяч 263 пациента умерло от осложнений.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1422), а также в Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Напоиним, в новом исследовании Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере говорится, что быстрое массовое тестирование населения каждые 3 дня, особенно людей, у которых не проявляются симптомы коронавируса, может уничтожить пандемию всего за шесть недель.