В Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, за прошедшие сутки были госпитализированы 1403 человека и осуществлено 61 тысяча 567 тестирований, в частности 35 тысяч 425 методом ПЦР и 26 тысяч 142 методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболели 647 тысяч 976 человек. Из них 299 тысяч 358 человек выздоровели, а 11 тысяч 263 пациента умерло от осложнений.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1422), а также в Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
Напоиним, в новом исследовании Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере говорится, что быстрое массовое тестирование населения каждые 3 дня, особенно людей, у которых не проявляются симптомы коронавируса, может уничтожить пандемию всего за шесть недель.
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В Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, за прошедшие сутки были госпитализированы 1403 человека и осуществлено 61 тысяча 567 тестирований, в частности 35 тысяч 425 методом ПЦР и 26 тысяч 142 методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболели 647 тысяч 976 человек. Из них 299 тысяч 358 человек выздоровели, а 11 тысяч 263 пациента умерло от осложнений.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1422), а также в Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
Напоиним, в новом исследовании Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере говорится, что быстрое массовое тестирование населения каждые 3 дня, особенно людей, у которых не проявляются симптомы коронавируса, может уничтожить пандемию всего за шесть недель.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов