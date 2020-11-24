Быстрое массовое тестирование населения каждые 3 дня, особенно людей, у которых не проявляются симптомы коронавируса, может уничтожить пандемию всего за шесть недель.

Об этом, как сообщает Business Insider, говорится в новом исследовании Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере, передает Укринформ.

Так, авторы предполагают, что быстрые тесты, хотя и менее точные, могут разрешить органам здравоохранения прибегать к более целенаправленным и действенным мерам, а не только к мерам общего ограничения.

— Эти быстрые тесты являются тестами на заразность. Они чрезвычайно эффективно обнаруживают COVID-19, когда люди больны, — отметил профессор эпидемиологии в Гарварде и соавтор исследования Майкл Мина.

Поэтому в исследовании предполагается, что если бы 50% населения США тестировалось еженедельно, а те, у кого положительные результаты, сразу шли на самоизоляцию, это стало бы огромным шагом вперед.

— Вместо того, чтобы заставлять всех оставаться дома, чтобы быть уверенными, что какой-то один больной человек не распространяет заболевания, мы могли бы призвать к пребыванию дома только инфицированных, в то же время все остальные могли бы полноценно жить, — отметил профессор информатики из Университета Колорадо и один из авторов исследования Даниэль Ларремор.

Таким образом, математическое моделирование указывает на то, что при быстром тестировании 75% населения города каждые 3 дня пандемию реально победить всего за 6 недель. Ведь количество тех, кто инфицируется, в этом случае снизится на 88%.

Ранее сообщалось, что правительство Польши рассматривает возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус. В качестве примера в Польше планируют использовать опыт Словакии, где провели общее тестирование населения в три этапа.