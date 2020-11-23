Правительство Польши рассматривает возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус. В качестве примера в Польше планируют использовать опыт Словакии, где провели общее тестирование населения в три этапа.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

— Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона словацких граждан в три этапа, — сказал Вальдемар Краска.

Он отметил, что метод, который использовали в Словакии — хороший. Сейчас в Польше уже работает группа экспертов, которая готовит методологию проведения массового тестирования.

Как отметил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, скрининг-тестирование на коронавирус будет проведено среди населения Силезского, Малопольского и Подкарпатского воеводств на юге Польши, где наблюдается высокий уровень заболеваемости COVID-19. При этом детали тестирования пока не сообщаются. Население Польши составляет более 37,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что компания-производитель медицинских средств AstraZeneca может произвести 200 миллионов доз вакцины от COVID-19 до конца 2020 года и 700 миллионов доз до конца первого квартала 2021 года.