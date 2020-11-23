Компания-производитель медицинских средств AstraZeneca может произвести 200 миллионов доз вакцины от COVID-19 до конца 2020 года и 700 миллионов доз до конца первого квартала 2021 года.

Об этом заявила исполнительный директор компании Пэм Ченг, сообщает Reuters.

Пэм Ченг сказала на брифинге, что компания будет хранить вакцины на складе, пока они ожидают одобрения регулирующих органов по всему миру.