Израиль согласовал контракт с компанией AstraZeneca о закупке вакцины от коронавируса. Их кандидат на вакцину еще на третьем этапе испытаний.
Об этом сообщает Reuters.
По этому соглашению Израиль получит около 10 миллионов доз препарата в первой половине 2021 года. Это позволит обеспечить вакциной более половины почти девятимилионного населения страны.
В четверг сообщалось, что результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству. Пока же препарат показывает способность построить иммунитет у пациентов старше 70 лет.
Напомним, Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.
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Израиль согласовал контракт с компанией AstraZeneca о закупке вакцины от коронавируса. Их кандидат на вакцину еще на третьем этапе испытаний.
Об этом сообщает Reuters.
По этому соглашению Израиль получит около 10 миллионов доз препарата в первой половине 2021 года. Это позволит обеспечить вакциной более половины почти девятимилионного населения страны.
В четверг сообщалось, что результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству. Пока же препарат показывает способность построить иммунитет у пациентов старше 70 лет.
Напомним, Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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