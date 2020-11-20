Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.

Согласно текущим прогнозам, компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года.

Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверджения регистрации.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech завершили третий клинический этап испытаний вакцины против коронавируса и заявили о ее успешности на 95%.