У Еврокомиссии есть пять контрактов на поставку вакцин, две из которых, по оценке Европейского медицинского агентства EMA, могут получить первую рыночную авторизацию на рынке ЕС уже во второй половине декабря 2020 года.

Об этом в четверг во время пресс конференции по итогам виртуальной встречи Европейского Совета заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

— Я хочу подтвердить, что Европейское медицинское агентство EMA сообщило нам, что условная рыночная авторизация, которая является первым шагом для доступа на рынок, может быть предоставлена вакцинам производства BioNTech и Moderna, и это может произойти во второй половине декабря, если все будет проходить без проблем, — сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что даже при условии успеха этой работы только небольшое количество вакцины попадет на рынок, большая ее часть будет поступать позже. Именно по этой причине Еврокомиссия просила страны-члены разработать национальные планы вакцинации включая рекомендации относительно того, кто должен проходить вакцинацию в первую очередь, - например, медицинские работники или другие важные специалисты, пожилые люди, люди с ограниченной мобильностью и другие уязвимые категории. В любом случае вакцинация в странах ЕС будет происходить поэтапно и при четкой координации.

— В том, что касается наших соседей - здесь существует двуединый подход. Наиболее впечатляет программа COVAX (Глобальный альянс вакцин), в которую сегодня вовлечены около 190 стран. Ее главный принцип заключается в том, что страны с высоким уровнем доходов могут профинансировать потребности стран со средним или низким доходом, чтобы обеспечить им доступ к вакцинам. Еще один вариант - когда страны-члены будут иметь избыток доз вакцины, они будут иметь легальное право передать их соседям, например, странам Западных Балкан, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

При этом она отметила, что европейские страны и Еврокомиссия по инициативе «Команда Европы» уже выделили для мероприятий в рамках COVAX около 800 миллионов евро, что является крупнейшей дотацией в истории.

Урсула фон дер Ляен сообщила, что сегодня у Еврокомиссии развито портфолио из пяти вакцин, это число вскоре может вырасти до шести, производство которых основано на четырех различных технологиях. Уже сейчас ЕК заключила пять контрактов с компаниями BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson и Sanofi, и продолжает переговоры с Moderna и NovaVax. Вакцины всех типов будут должным образом оценены ЕМА, с учетом показателей и всех объективных данных, перед тем, как получить рыночную авторизацию в ЕС.

— Мы помним, насколько тяжелым был выход из первой волны (пандемии - ред.), Но также знаем о том, что спешка в отмене ограничительных мероприятий летом имела очень плохой эффект для эпидемиологической ситуации. Мы сделали предложение о поэтапном и скоординированном подходе в вопросе облегчения ограничительных мер. Наша главная задача — избежать других «волн» и на этом этапе помочь странам-членам в проведении разъяснительной работы о важности вакцинации, — сказала Президент Еврокомиссии.

Напомним, Украина получит вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX несколькими траншами. Первые 1 миллион 200 тысяч доз направят на вакцинацию медработников.