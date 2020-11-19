Украина получит вакцину от COVID-19 несколькими траншами. Первые 1 миллион 200 тысяч доз направят на вакцинацию медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

— Только что завершилась онлайн-конференция с представителями COVAX (инициативы относительно глобального доступа к вакцинам против COVID-19). Был определен дальнейший план действий относительно поставки будущей вакцины в Украину. Наше государство будет получать ее несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки — работники здравоохранения, — отметил Максим Степанов.

Он напомнил, что всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Благодаря этому будут провакцинированы на бесплатной основе до 20% украинцев.

По словам Максима Степанова, следующие шаги Минздрава в сотрудничестве с COVAX — подписание технической потребности от Украины и условий сотрудничества.