Украина получит вакцину от COVID-19 несколькими траншами. Первые 1 миллион 200 тысяч доз направят на вакцинацию медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
— Только что завершилась онлайн-конференция с представителями COVAX (инициативы относительно глобального доступа к вакцинам против COVID-19). Был определен дальнейший план действий относительно поставки будущей вакцины в Украину. Наше государство будет получать ее несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки — работники здравоохранения, — отметил Максим Степанов.
Он напомнил, что всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Благодаря этому будут провакцинированы на бесплатной основе до 20% украинцев.
По словам Максима Степанова, следующие шаги Минздрава в сотрудничестве с COVAX — подписание технической потребности от Украины и условий сотрудничества.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса появится в Украине не ранее конца третьего квартала 2021 года.
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Украина получит вакцину от COVID-19 несколькими траншами. Первые 1 миллион 200 тысяч доз направят на вакцинацию медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
— Только что завершилась онлайн-конференция с представителями COVAX (инициативы относительно глобального доступа к вакцинам против COVID-19). Был определен дальнейший план действий относительно поставки будущей вакцины в Украину. Наше государство будет получать ее несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки — работники здравоохранения, — отметил Максим Степанов.
Он напомнил, что всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Благодаря этому будут провакцинированы на бесплатной основе до 20% украинцев.
По словам Максима Степанова, следующие шаги Минздрава в сотрудничестве с COVAX — подписание технической потребности от Украины и условий сотрудничества.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса появится в Украине не ранее конца третьего квартала 2021 года.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов