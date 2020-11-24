В Мариуполе Донецкой области к шести годам за решеткой приговорили 19-летнюю девушку, которая пыталась продать собственного младенца.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Женщина не состояла на медицинском учете, ведь с самого начала не планировала оставлять ребенка в семье.

— В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года оценила в 400 тысяч, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину во время получения денег от «покупателя». Младенца передали под осмотр медиков, сейчас ребенок находится с отцом.

В полиции расследовали дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего лица».