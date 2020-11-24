В Мариуполе Донецкой области к шести годам за решеткой приговорили 19-летнюю девушку, которая пыталась продать собственного младенца.
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Женщина не состояла на медицинском учете, ведь с самого начала не планировала оставлять ребенка в семье.
— В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года оценила в 400 тысяч, — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали женщину во время получения денег от «покупателя». Младенца передали под осмотр медиков, сейчас ребенок находится с отцом.
В полиции расследовали дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего лица».
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В Мариуполе Донецкой области к шести годам за решеткой приговорили 19-летнюю девушку, которая пыталась продать собственного младенца.
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Женщина не состояла на медицинском учете, ведь с самого начала не планировала оставлять ребенка в семье.
— В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года оценила в 400 тысяч, — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали женщину во время получения денег от «покупателя». Младенца передали под осмотр медиков, сейчас ребенок находится с отцом.
В полиции расследовали дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего лица».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов