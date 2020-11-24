Утром во вторник, 24 ноября, два человека погибли в ДТП в Уманском районе Черкасской области.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, в результате ДТП легковушку Daewoo Lanos зажало между двумя грузовиками Scania и Mercedes.

В салоне Lanos находилось по меньшей мере два человека — взрослый и ребенок. Оба погибли.

Напомним, в Кабмине хотят снизить смертность на дорогах в результате ДТП на 30% до 2024 года.

Также напомним, что за 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи 95 человек, а пострадали — более 1 миллиона 264 тысяч.