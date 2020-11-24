Утром во вторник, 24 ноября, два человека погибли в ДТП в Уманском районе Черкасской области.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, в результате ДТП легковушку Daewoo Lanos зажало между двумя грузовиками Scania и Mercedes.
В салоне Lanos находилось по меньшей мере два человека — взрослый и ребенок. Оба погибли.
Напомним, в Кабмине хотят снизить смертность на дорогах в результате ДТП на 30% до 2024 года.
Также напомним, что за 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи 95 человек, а пострадали — более 1 миллиона 264 тысяч.
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Утром во вторник, 24 ноября, два человека погибли в ДТП в Уманском районе Черкасской области.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, в результате ДТП легковушку Daewoo Lanos зажало между двумя грузовиками Scania и Mercedes.
В салоне Lanos находилось по меньшей мере два человека — взрослый и ребенок. Оба погибли.
Напомним, в Кабмине хотят снизить смертность на дорогах в результате ДТП на 30% до 2024 года.
Также напомним, что за 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи 95 человек, а пострадали — более 1 миллиона 264 тысяч.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов