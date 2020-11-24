В Николаеве произошел пожар в челночном боксе, в котором находился автомобиль Audi А6. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что 24 ноября в 2:51 на линию «101» сообщили о пожаре на территории челночного кооператива «Речник» на улице Индустриальной в Заводском районе Николаева.

«На место выехали отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Стало известно, что горит двухэтажный бокс, в котором находился автомобиль Audi A6. В 3:14 пожар площадью 30 кв. м локализован, 5:30 - ликвидирован. Огнем уничтожен автомобиль и спасены два соседних бокса», - сообщили в ведомстве.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники, 8 человек. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Обстоятельства и причины выясняли сотрудники правоохранительных органов.