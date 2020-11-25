В Одессе 25 ноября во время разбора почтового ящика в одном из конвертов нашли подозрительное вещество. Оказалось, что это была ртуть.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

На место происшествия приехали правоохранители и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пока неизвестно, кто прислал письмо, обстоятельства инцидента выясняются. Ртуть изъяли и отправили на утилизацию.

Продолжается досудебное расследование по незаконному производству или пересылке яда. Фигурантам за такие действиягрозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре Дональду Трампу прислали пакет с ядовитым веществом — рицином. Однако пакет не дошел до адресата, его перехватили правоохранители.