17 и 18 ноября на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива СВЯП-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения. Уровень превысил обычные показатели в сотни раз.

Об этом сообщает общественная организация «Save Dnipro».

Кроме того, по данным организации, радиационный фон прыгал в сотни, местами тысячи раз, почти всех измерительных постах в зоне отчуждения.

— Пост мониторинга в бывшем селе Стечанка 17 ноября в 10:55 зафиксировал показатель в 117 000 мкЗв/час! И таких превышений в зоне тот день зафиксировано целых три. Но и это еще не все. Такие огромные превышение мы видели не только в зоне отчуждения, но и за ее пределами. Например, в селе Горностайполь, Вышгородского района, Киевской области, (население 1100 человек) 17 ноября в 11:00 радиационное загрязнение достигло чрезвычайных 87620 мкЗв/час! Для понимания: обычный для нашей местности радиационный фон - 70-100 мкЗв/час. То есть в этот день показатель в Горностайполе превысил привычное для нас значение в 876 раз! — обратили внимание в организации.

В «Save Dnipro» также сообщают, что после 18 ноября на станциях мониторинга Залесье, Заполье и Черевач, которые расположены недалеко от Чернобыля фиксировались превышения до 3.5 тысяч мкЗв/час.

— Интересно, что они находятся у дорог, а превышение фиксировались поочередно (с разницей примерно в час), что-то транспортировалось в зону и повышало радиационный фон в этих местах. Однако, специалисты в сфере радиационной безопасности, с которыми мы консультировались по этому поводу, больше склоняются к тому, что из зоны что-то вывозили. Например, радиационно опасный металл или дерево, — говорится в сообщении.

Сегодня радиационное загрязнение не прекратилось, и фиксируется на других станциях мониторинга.

— И их так много, что мы даже думали, что это сбой мониторингового оборудования, но не одновременно на всех станциях, да еще в период работ с ядерными отходами. Поэтому лучше проверить, — заявили в организации.

В «Save Dnipro» обращают внимание, что согласно данным государственных постов мониторинга в зоне отчуждения прямо сейчас происходят процессы, которые, скорее всего, крайне негативно влияют на окружающую среду и людей, которые находятся в зоне влияния.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения весной этого года вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.