На причале в поселке Александровка Одесской области тонет судно Морской поисково-спасательной службы «Аметист».

Об этом сообщает Думская со ссылкой на сотрудников МПРС.

По их данным, вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов. Работники базы откачивают воду из отсеков корабля.

Сообщается, что судно начало уходить под воду примерно в 16.00.

По словам спасателей, «Аметист» не был введен в эксплуатацию, но находился на балансе МПРС. Они говорят, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла — неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и перегородки.

Областное управление ГСЧС пока ничего не сообщает об инциденте.

Спасательное судно «Аметист» построено в 1977 году. Его длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Буксир был на балансе предприятия «Морская поисково-спасательная служба», но не вводился в эксплуатацию.

Напомним, 10 сентября, затонувший в акватории одесского пляжа «Дельфин», танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска. Операцию поднятия танкера с мели и буксировки в Черноморск осуществили специалисты компании «Краншип» по заказу стивидора Одесского порта «Бруклин-Киев».