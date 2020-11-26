В Николаеве сотрудники полиции в течение 10 минут по «горячим следам» задержали мужчину, который ограбил прохожего.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

В 01:05 в полицию поступило сообщение, что в Ингульском районе возле супермаркета двое неизвестных напали на парня, избили его и забрали мобильный телефон.

Наряд реагирования прибыл на место и, получив приметы нападавших, начал отрабатывать прилегающую территорию.

— Когда мы с напарником шли дворами, то увидели неизвестного мужчину, похожего по приметам. Он вел себя странно. Прятался за кустами и припаркованными автомобилями, - сказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Виталий Ищенко.

Сообщается, что увидев полицейских охраны, мужчина пытался убежать, однако наряд реагирования догнал его.

— Когда мы с напарником догнали, то вернулись к месту, в котором он прятался. Там мы обнаружили мобильный телефон, - сказал полицейский-водитель наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Виктор Курчаковский.

На место вызвали следственно-оперативную группу Ингульского Отдела полиции ГУНП в Николаевской области, а также подъехал заявитель. Парень узнал нападавшего и свой телефон.

Против мужчины начато уголовное дело по части 2 статьи 186 УК «Грабеж». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Задержанным оказался местный житель 25-ти лет. На вопрос, почему парень так поступил, объяснил полицейским охраны свой поступок следующим образом: «Работу найти невозможно. А жить и есть на что-то нужно».

Сейчас ведутся следственные действия. Разыскивается второй человек, причастный к краже.

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