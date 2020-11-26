На обновленной трехцветный карте ЕС, где страны разделены на «зоны риска» по ситуации с коронавирусом, в пределах материковой Европы не осталось ни одной «зеленой» зоны.

Об этом сообщает Европейская правда.

По сравнению с последней картой, обнародованной 19 ноября, на материковой части Евросоюза исчез последний «зеленый» клочок — на юго-западе Финляндии. Теперь зелеными остаются только Аландские острова — небольшой архипелаг между Финляндией и Швецией. В то же время на территории страны появилась первая красная зона — вокруг столицы Хельсинки.

Кроме Аланды, единственной «зеленой зоной» на карте остался остров Гренландия, принадлежащий Дании. Желтыми остаются Ирландия, Исландия, большая часть Норвегии и Финляндии и незначительная часть Дании. Все остальные страны и территории, кроме Канарских островов — «красные».

Отметим, это еще не финальная версия обновленной карты — часть регионов и стран, данные из которых задерживаются, обозначены серым.

Первую такую карту обнародовали в середине октября. Ее актуализируют каждую неделю по таким критериям, как количество новых зарегистрированных случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов за последнюю неделю. Эти показатели должны служить ориентиром для правительств стран в решениях относительно ограничений на пересечение границ в рамках Шенгенской зоны.

На первой карте значительная часть Италии, Германии, Скандинавии и Балтия были «желтыми», а Финляндия, Норвегия и даже части Германии и Италии — «зелеными».