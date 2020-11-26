В Николаеве правоохранители задержали троих таксистов по подозрению в похищениях людей. Также они занимались наркобизнесом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.

В течение недели в полицию поступили два сообщения о похищениях в Николаеве. Обстоятельства были схожи в обоих случаях. Пострадавших обстреляли, требовали деньги, затем вывезли на автомобиле за пределы города и выбросили раненых на дороге. Преступления случились в Заводском и Корабельном районам.

29 октября утром с огнестрельным ранением грудной клетки в больницу доставили 32-летнего мужчину. Ранение ему нанесли неизвестные ночью в Корабельном районе. На проспекте Корабелов злоумышленники выстрелили в мужчину, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли в Витовский район и оставили там возле остановки. Мужчину нашли люди, которые и вызвали «скорую».

В Заводском районе 5 ноября 18-летний парень поехал на велосипеде к своему товарищу, а через некоторое время матери николаевца начали приходить смс-сообщения от сына с просьбой о помощи, якобы он в беде и срочно нужны 12 тысяч гривен. Трубку парень не брал, и писал, что ему запрещают это делать. О происшествии женщина сообщила в полиции. Неподалеку от места проживания парня, возле гаражей, полицейские нашли 5 гильз от травматического оружия и следы крови. На следующий день около 5:30 раненный парень обратился за помощью к патрульным полицейским, которые находились на пути у погрузочно-взвешивающему комплексу. Его сразу узнали по ориентировке.

По словам парня, неизвестные обстреляли его, силой посадили в авто, вывезли за город и требовали деньги. Кроме этого, отобрали велосипед и мобильный телефон. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи. Тогда он был госпитализирован и находился в реанимационном отделении больницы.

Подозрения пали на таксистов возрастом от 21 до 30 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство на антигосударственном митинге. 25 ноября оперативники Управления уголовного розыска и двух отделов полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД провели спецоперацию по задержанию трех основных фигурантов.

По местам их проживания и автомобилях провели обыски, в ходе которых изъяли оружие, расфасованные психотропные вещества и электронные весы для их взвешивания, а также обнаружили следы крови в авто и другие вещественные доказательства.

— Оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям в общем восьми таксистов. Некоторые одновременно с перевозкой людей занимались еще и бесконтактным сбытом наркотиков и психотропных веществ на территории Николаева, используя мессенджер-канал. С ними сейчас работают следователи. По предварительной информации, с одним из пострадавших злоумышленники расправились, потому что он забирал их уже расставленные «закладки», опередив клиентов. По поводу наркобизнеса таксистов решается вопрос о привлечении их к ответственности, — сказал начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Действия злоумышленников квалифицируются как похищение человека, разбой, вымогательство и незаконное обращение с оружием. Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали семью сутенеров, организовавших сеть по предоставлению платных сексуальных услуг.