Служба безопасности Украины обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе уголовного производства были проведены обыски в трех областях Украины для получения дополнительных фактов завладения должностными лицами. Руководство академии подозревается также в легализации имущества, полученного преступным путем и во взяточничестве.

В ходе обысков изъяли документацию и вещдоки, возможно подтверждающие действия чиновников.

Также при обысках в центральном офисе академии правоохранители нашли в подвалах арсенал оружия, среди которого идентифицировали четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф1, несколько пистолетов, два артиллеристских снаряда и большое количество патронов.

Оперативники продолжают обыски и изъятие оружия.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения, заложенный участником незаконных вооруженных формирований.