В четверг утром, 27 ноября, на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий близ села Малиновка военный грузовик въехал в бригаду дорожных рабочих.

Об этом сообщает ТСН.

По имеющимся данным, двигаясь по трассе, грузовик МАЗ врезался в машину, которая клала асфальт, после чего перевернулся.

В результате аварии один дорожник погиб на месте, а еще один в машине скорой помощи.

Кроме того, два человека были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.