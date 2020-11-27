В четверг утром, 27 ноября, на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий близ села Малиновка военный грузовик въехал в бригаду дорожных рабочих.
Об этом сообщает ТСН.
По имеющимся данным, двигаясь по трассе, грузовик МАЗ врезался в машину, которая клала асфальт, после чего перевернулся.
В результате аварии один дорожник погиб на месте, а еще один в машине скорой помощи.
Кроме того, два человека были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.
Что именно стало причиной ДТП, пока не известно.
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В четверг утром, 27 ноября, на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий близ села Малиновка военный грузовик въехал в бригаду дорожных рабочих.
Об этом сообщает ТСН.
По имеющимся данным, двигаясь по трассе, грузовик МАЗ врезался в машину, которая клала асфальт, после чего перевернулся.
В результате аварии один дорожник погиб на месте, а еще один в машине скорой помощи.
Кроме того, два человека были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.
Что именно стало причиной ДТП, пока не известно.