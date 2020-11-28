За прошедшие сутки, 27 ноября, противник обстрелял украинские позиции на Донбассе шесть раз – неподалеку от населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. Также обстрелы были зафиксированы 28 ноября вблизи Водяного.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

«На протяжении прошедших суток, 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемников шесть раз нарушали договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

Три случая нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности группировки «Восток». Неподалеку от Авдеевки велся огонь из подствольного гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия. Еще один случай применения оружия зафиксирован возле Водяного: там был применен крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности группировки «Север» враг дважды открывал огонь возле населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня нарушался в Приазовье, вблизи Водяного. Стреляли из Уживки с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибров 120 мм и 82 мм.

«Боевых потерь или ранений среди личного состава Объединенных сил нет», - говорится в тексте сообщения.

На Донбассе в период с марта по октябрь небоевые потери ВСУ составили 44 военных. Так, за 7 месяцев 2020 года небоевые потери в украинской армии достигли 979 человек: 276 из них погибли (44 смерти в зоне ООС), и 703 военных получили ранения или телесные повреждения.