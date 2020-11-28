В субботу утром, 28 ноября, в Киеве неизвестный из автомата обстрелял автомобиль марки Mercedes.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Выстрели были осуществлены в лобовое стекло и капот автомобиля. Автомат неизвестный бросил прям перед авто и убежал. Предварительно, это АК-47.

В результате никто не пострадал — в это время в машине никого не было.

«Похоже, что собственника (2000 года рождения) таким образом о чем-то предупреждают», - говорится в публикации.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали троих таксистов по подозрению в похищениях людей. Также они занимались наркобизнесом.