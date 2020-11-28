В субботу утром, 28 ноября, в Киеве неизвестный из автомата обстрелял автомобиль марки Mercedes.
Об этом сообщает «Киев Оперативный».
Выстрели были осуществлены в лобовое стекло и капот автомобиля. Автомат неизвестный бросил прям перед авто и убежал. Предварительно, это АК-47.
В результате никто не пострадал — в это время в машине никого не было.
«Похоже, что собственника (2000 года рождения) таким образом о чем-то предупреждают», - говорится в публикации.
Напомним, в Николаеве правоохранители задержали троих таксистов по подозрению в похищениях людей. Также они занимались наркобизнесом.
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В субботу утром, 28 ноября, в Киеве неизвестный из автомата обстрелял автомобиль марки Mercedes.
Об этом сообщает «Киев Оперативный».
Выстрели были осуществлены в лобовое стекло и капот автомобиля. Автомат неизвестный бросил прям перед авто и убежал. Предварительно, это АК-47.
В результате никто не пострадал — в это время в машине никого не было.
«Похоже, что собственника (2000 года рождения) таким образом о чем-то предупреждают», - говорится в публикации.
Напомним, в Николаеве правоохранители задержали троих таксистов по подозрению в похищениях людей. Также они занимались наркобизнесом.