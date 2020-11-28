В Днепре в ресторане произошел конфликт, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня утром, 28 ноября.

«Конфликтная ситуация возле кафе на улице Короленко возникла 28 ноября около 5.00. Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу», – отметили в полиции.

Кроме того, ножом были ранены трое посетителей заведения.

Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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