В Дрогобыче Львовской области в одной из колоний было найдено тело 63-летнего осужденного, которого зарезал острым предметом другой арестант.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

«В полицию поступило сообщение о том, что на территории колонии, расположенной в Дрогобыче, умер осужденный. На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб Дрогобычского отдела полиции. На теле погибшего, 63-летнего осужденного, эксперты обнаружили колотые раны на спине», - указанно в сообщении.

Оказалось, что мужчина был осужден за убийство. К его смерти, по предварительной информации, причастен 55-летний сокамерник, осужденный за аналогичное преступление.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, по которой грозит заключение от семи до пятнадцати лет. Назначены экспертизы, расследование продолжается.