28 ноября около половины второго ночи в складском помещении одного из частных предпринимателей по улице Молодежной города Южноукраинска произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
К месту направили дежурные караулы 25 и 27 государственных пожарно-спасательных частей. По приезду спасатели выяснили, что огнем охвачен склад с использованными автомобильными шинами и существует угроза переброски пламени на рядом расположенный магазин.
Через полчаса пожар на площади 40 квадратных метров погасили. Предварительная причина возгорания — поджог.
Пожар тушили десять спасателей с помощью двух автомобилей. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции. Дополнительно привлекались работники КП «Предприятие электрических сетей».
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28 ноября около половины второго ночи в складском помещении одного из частных предпринимателей по улице Молодежной города Южноукраинска произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
К месту направили дежурные караулы 25 и 27 государственных пожарно-спасательных частей. По приезду спасатели выяснили, что огнем охвачен склад с использованными автомобильными шинами и существует угроза переброски пламени на рядом расположенный магазин.
Через полчаса пожар на площади 40 квадратных метров погасили. Предварительная причина возгорания — поджог.
Пожар тушили десять спасателей с помощью двух автомобилей. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции. Дополнительно привлекались работники КП «Предприятие электрических сетей».
Напомним, в субботу, 14 ноября, в Николаеве неизвестные подожгли припаркованный атомобиль.