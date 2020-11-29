28 ноября около половины второго ночи в складском помещении одного из частных предпринимателей по улице Молодежной города Южноукраинска произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту направили дежурные караулы 25 и 27 государственных пожарно-спасательных частей. По приезду спасатели выяснили, что огнем охвачен склад с использованными автомобильными шинами и существует угроза переброски пламени на рядом расположенный магазин.

Через полчаса пожар на площади 40 квадратных метров погасили. Предварительная причина возгорания — поджог.

Пожар тушили десять спасателей с помощью двух автомобилей. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции. Дополнительно привлекались работники КП «Предприятие электрических сетей».

Напомним, в субботу, 14 ноября, в Николаеве неизвестные подожгли припаркованный атомобиль.