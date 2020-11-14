В субботу, 14 ноября, в Николаеве неизвестные устроили поджег припаркованного атомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что в 02:45 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре автомобиля Mercedes-Benz, припаркованного по улице Сенной.

По вызову выехали два отделения 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей. И уже в 02:57 возгорание на площади 8 м2 ликвидировано с помощью подачи пены средней кратности. Пострадавших и травмированных нет. Предполагаемая причина пожара – поджог.

Всего от ГСЧС задействовано две единицы техники и восемь человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, в среду, 12 ноября, в Южноукраинске горел легковой автомобиль Mazda.