Национальный римский музей получил посылку с фрагментом древнего мрамора и запиской внутри. В письме — история американки, которая три года назад украла артефакт в подарок своему парню, но сейчас раскаялась и решила вернуть.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

«Я чувствую себя ужасно из-за того, что не просто украла этот предмет, но и сделала надпись на нем. Это была большая ошибка. Только сейчас, когда повзрослела, я осознала, насколько это было бездумно и подло», — написала она.

На мраморе — надпись «Сэму с любовью от Джесс. Рим, 2017». Американка призналась, что пыталась стереть черный маркер, но ничего не получилось.

Эксперты предполагают, что фрагмент мрамора мог относиться к Римскому форуму. Пока находку не успели детально изучить.

В римском музее не отрицают, что на девушку могла повлиять другая история с украденными артефактами. Девушка по имени Николь вернула кусок керамики и части амфоры, которая она украла в Помпеях. В письме она рассказала, что взяла их, когда ей было 20 лет. Все 15 лет, что артефакты хранились у нее дома, девушку сопровождали несчастья и серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, итальянская полиция в сотрудничестве с французскими коллегами нашла похищенную в прошлом году работу британского уличного художника Бэнкси, посвященную жертвам теракта в парижском «Батаклане».